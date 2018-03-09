Литва и Польша договорились о единой энергетической политике

Вильнюс, , 20:00 — REGNUM Стремясь укреплять двусторонний диалог Литвы и Польши в сфере энергетики, министры энергетики обеих стран подписали меморандум о соглашении — это первое такое соглашение между двумя ближайшими соседями, объявило сегодня, 9 марта, Министерство энергетики Литвы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Энергетика, будучи одной из сфер стратегического сотрудничества Литвы и Польши, постоянно укрепляет наши отношения, а сейчас мы утверждаем это конкретным соглашением. В нем определены важные для обеих стран энергетические вопросы, над которыми мы уже сейчас успешно работаем и которым сегодня мы дали твердую политическую основу в дальней перспективе», — сказал министр энергетики Литвы Жинимантас Вайчюнас.

В соглашении говорится о необходимости интегрирования энергетических секторов в общий энергетический рынок ЕС и укреплении энергетической безопасности через надежную и доступную поставку энергии.

В соглашении отмечено, что синхронизация стран Прибалтики с электросетями Европы — один из важнейших проектов. Обе страны также договорились, что необходимо вовремя гарантировать реализацию проекта газовой смычки между Литвой и Польшей (GIPL).

«Стремясь бороться с угрозами, которым возникают из-за того, что в третьих странах при производстве электроэнергии применяются более низкие природоохранные стандарты и стандарты ядерной безопасности, чем в ЕС, Литва и Польша будут сотрудничать, чтобы гарантировать равные условия конкуренции с третьими странами в торговле электроэнергией», — отмечает литовское министерство.

В соглашении также отмечено, что операторы системы передачи электроэнергии Литвы и Польши будут активно сотрудничать, гарантируя эффективную работу электросистем в случае возможных непредусмотренных поломок до синхронизации электросистем стран Прибалтики.

Литва и Польша также будут стремиться развивать сотрудничество в сферах СПГ, эффективности энергии, технологий экономии энергии и возобновляемой энергетики.

Соглашение подписано в правительстве при участии премьера Литвы Саулюса Сквернялиса и премьера Польши Матеуша Моравецкого.