«Арктический коридор»: нужен ли самый длинный в мире подводный тоннель?

Мурманск, , 18:56 — REGNUM Проекты освоения Арктики, нацеленные как на использование богатств самого региона, так и на выгоды от транспортировки китайских грузов, — инициатива не только России. О том, какой проект возник в Норвегии, Финляндии и Эстонии, пишет обозреватель ИА REGNUM Александр Шимберг.

Активизировавшиеся разговоры о так называемом арктическом коридоре заставляют присмотреться к этому проекту критическим взором. Путь, который может соединить Норвегию с Германией, пройдя через всю территорию Финляндии, через тоннель под Финским заливом и в Эстонию, выглядит весьма масштабно. Но до его реализации или даже относительно серьезного рассмотрения должны быть решены несколько предшествующих задач.

К ним относятся создание целого флота судов-контейнеровозов ледового класса и значительный рост количества ледоколов. Только в этом случае будет понятна рентабельность запланированного самого длинного тоннеля в мире. И, наконец, если грузы пройдут по Северному морскому пути, то зачем переваливать их в Норвегии? Не проще ли будет довезти их до Европы на тех же судах? Не лучше ли сосредоточиться на проектах, которые уже сейчас могут быть реализованы и принести существенную выгоду как России, так и ее арктическим соседям?

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