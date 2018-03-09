Киргизия потратила на обслуживание госдолга свыше 2,3 млрд рублей

Бишкек, , 19:03 — REGNUM С начала года на обслуживание государственного долга Киргизии из республиканского бюджета направлено около 2,8 млрд сомов (более 2,3 млрд рублей). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства финансов.

Согласно данным ведомства, в январе — феврале 2018 года выплаты по внешнему долгу превысили 1 млрд сомов (около 0,9 млрд рублей), а по внутреннему долгу — более 1,7 млрд сомов (свыше 1,4 млрд рублей).

Также стало известно о том, что по состоянию на 31 января 2018 года размер государственного долга Киргизии составил около 316,3 млрд сомов (263,6 млрд рублей). В том числе внешний долг — около 283,1 млрд сомов (более 235,9 млрд рублей) и свыше 33,2 млрд сомов (около 27,7 млрд рублей).

ИА REGNUM напоминает, что самыми крупными кредиторами Киргизии сейчас являются Экспортно-импортный банк Китая, Всемирный банк, Азиатский банк развития и Японское агентство международного сотрудничества.

Отметим, что 20 сентября 2012 года российское и киргизское правительства договорились о поэтапном урегулировании всей суммы государственного долга Киргизии перед Россией. В итоге российские власти простили республике в общей сложности около $489 млн (27,8 млрд рублей по текущему курсу).