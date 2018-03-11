Вырубка лесов: в Омской области обращаются к президенту с криком о помощи

Омск, , 17:58 — REGNUM С давно назревшей просьбой о помощи обратились к Владимиру Путину жители Омской области: настолько тяжелым стало положение с охраной лесов. На севере региона, утерждает сопредседатель регионального отделения ОНФ в Омской области Людмила Жукова, леса варварски вырубаются уже восьмой год, местные жители знают, на ком лежит ответственность, но обращения в инстанции не дали результата. О происходящем в Омской области пишет редактор ИА REGNUM Татьяна Иващенко.

Мнения чиновников и общественников разнятся. Начальник главного управления лесного хозяйства (ГУЛХ) Омской областисчитает, что за последние годы масштабы незаконной вырубки в регионе упали почти в пять раз. Но журналистка Алла Аксёнова на медиафоруме ОНФ 2 марта прошлого года рассказала Путину, что в Тарском районе процветает преступная группировка, вырубающая хвойные леса, а обращения в МВД и СК не привели к результату: наказаны исполнители, но не лидеры. Людмила Жукова сообщила корреспонденту, что на севере области возле поселений леса уже практически вырублены, однако после назначения в октябре 2017-го врио губернаторав регионе началась работа по этой проблеме.

«Началась борьба с преступными группировками, занимающимися рубками в огромных масштабах. Начались аресты. Ведётся совместная работа властей и полиции. А сейчас, после обращения к Владимиру Путину, у нас появилась надежда, что эта работа ускорится и станет более эффективной», — считает Жукова.

В конце прошлого года, по сообщению правительства Омской области, была пресечена незаконная вырубка леса и задержано пять членов преступной группировки, получили подтверждение минимум 15 фактов незаконной рубки, сумма ущерба оценена более чем в 1 млрд рублей.

«Без покровительства на высоком уровне этого нельзя было сделать — рубить леса, запугивать людей, ещё и угрожать», — прокомментировал врио губернатора Александр Бурков.

Но можно ли считать проблему решенной в условиях, когда далеко не все видят в происходящем катастрофу? Читайте подробности: Вырубки, угрозы и поджоги. Циничное уничтожение сибирского леса

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