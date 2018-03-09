Еврокомиссия назвала недостатки экономики Литвы

Вильнюс, , 18:37 — REGNUM Еврокомиссия, проанализировав состояние экономики Литвы, назвала слабые стороны прибалтийской республики, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 9 марта. Выводы распространило бюро Еврокомиссии в Литве.

В них утверждается, что бизнес-среда в Литве продолжает улучшаться, но инвестирование еще не вернулось на прежний уровень. Инвестиции останавливает нехватка квалифицированной рабочей силы и слабая инновационная среда. Для увеличения инвестиций также нужно улучшать стратегическое планирование и эффективность общественных инвестиций.

«Нехватка квалифицированной рабочей силы становится все более серьезным вызовом в напряженных условиях рынка труда, а система образования Литвы недостаточно эффективна и недостаточно реагирует на потребности рынка труда», — говорится в выводах.

«Несмотря на прогресс, достигнутый в последнее время, уровень неравенства и бедности в Литве остается одним из самых больших в ЕС. Это последствие ограниченной прогрессивности налоговой системы, большой разницы между занятостью жителей с низкой и высокой квалификацией, неадекватной системы выплат», — также отмечается в документе.

Результаты надзора за здоровьем все еще довольно плохие, поэтому производительность рабочей силы остается более низкой. Из-за плохих показателей здоровья финансовые и социальные издержки по-прежнему большие. Положение ухудшают низкий уровень инвестиций в сектор здравоохранения и медленный темп реформ.