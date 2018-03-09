Литва вышла в группу лидеров по освоению дотаций ЕС

Вильнюс, , 16:24 — REGNUM По данным правительства Литвы, в настоящее время в стране заключены договоры почти на половину выделенных Литве средств фондов ЕС в финансовой перспективе 2014−2020 годов, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 9 марта.

Одна их сфер, наиболее быстро использующих средства ЕС, — реновация многоквартирных домов. С начала реализации программы обновления многоквартирных домов уже отремонтировано около 7700 многоквартирных домов.

«Программа многоквартирных домов особенно помогла улучшить жизнь людей, потому что сократились расходы на отопление, улучшилось качество жизни, выросла стоимость квартир в реновированных домах», — сказал первый вице-канцлер правительства Дейвидас Матуленис.

Почти для 89 тыс. жителей тепло стало поставляться надежнее, улучшилось качество поставки после инвестирования в модернизацию централизованных сетей поставки тепла и прокладку новых сетей.

После инвестирования в водопроводную и канализационную систему для 165 тыс. жителей стали лучше предоставляться услуги водоснабжения, а для 8,6 тыс. жителей — услуги водоотведения. В некоторых сферах использования средств ЕС Литва лидирует во всем ЕС — по развитию прогрессивных финансовых инструментов. Литва в финансовые меры инвестировала 12% от всех средств, выделенных ЕС в финансовой перспективе 2014−2020 годов. В этом отношении литовцы одни из первых в ЕС. Эти финансовые инструменты создали предпосылки для привлечения дополнительных частных средств в размере 320 млн евро.

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По словам Матулениса, можно констатировать, что Литва успешно использует средства, выделенные ЕС в финансовый период 2014—2020 годов.

«Расходы этого периода подходят до 2023 года, поэтому у нас достаточно времени инвестировать оставшиеся средства. В целом ситуация хорошая, мы не видим риск потерять средства. Литва постоянно была среди лидеров по скорости инвестирования средств фондов ЕС. Сейчас мы выше среднего показателя — мы держимся на 8-м месте», — говорит первый вице-канцлер.

В финансовый период 2014—2020 годов Литве в первые четыре года выплачено 19% из средств фондов ЕС. Это немного меньше, чем в первые четыре года финансового периода 2007−2013 годов.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, по оценкам литовских экспертов, эффективно используется только 10% средств ЕС.

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