Литва восстанавливает железную дорогу в Латвию, за которую её наказал ЕС

Вильнюс, , 16:18 — REGNUM Участок из литовского Мажейкяй в Реньге (Латвия) по согласованному с Еврокомиссией плану планируется восстановить до конца 2019 года, объявили сегодня, 9 марта, в Lietuvos geležinkeliai («Литовские железные дороги»), сообщает корреспондент ИА REGNUM. Компания уже объявила конкурс на проведение ремонтных работ, в которые включены и работы на участке в Реньге.

Ранее было подсчитано, что восстановление участка протяженностью 19 км обойдется компании примерно в 20 млн евро, однако сейчас, после того как были тщательно оценены все возможности, участок планируется восстановить за 10 млн евро.

«Мы довольны тем, что все процедуры планирования удалось выполнять последовательно и довольно быстро. Работы по восстановлению участка в Реньге по сути уже начались. Мы планируем их закончить за самый короткий возможный срок, качественно и по рациональной цене, которую, по сравнению с подсчетами, выполненными несколько лет назад, удалось значительно снизить. Надеемся, что этот шаг позволит активизировать сотрудничество с нашими стратегическими партнерами — ORLEN Lietuva и коллегами в Латвии», — сказал гендиректор Lietuvos geležinkeliai Мантас Бартушка.

В начале февраля компания Lietuvos geležinkeliai объявила международный конкурс на проведение ремонтных работ во всей Литве. Стоимость покупки достигает более 76 млн евро. В объем конкурса также входят работы по восстановлению участка в Реньге.

Сейчас, в сущности, пересматривается проект ремонтных работ на железнодорожном участке в Реньге, обновляется документация этого проекта.

В самой Литве по-прежнему настаивают, что железнодорожный участок, как один из альтернативных железнодорожных путей в Латвию, «из-за угрозы для безопасности движения перестал эксплуатироваться в 2008 году».

После это для перевозки нефтепродуктов в Латвию использовались другие железнодорожные соединения. По решению Еврокомиссии Литва разобрала пути ради недобросовестной конкуренции по отношению к Латвии, за что была оштрафована.