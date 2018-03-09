Нехватка кадров в Литве ставит подножку экономике

Вильнюс, , 16:13 — REGNUM

Литовские экспортеры сохранят темп роста, хотя в процентном выражении в 2018 году числа не будут такими впечатляющими, как в 2017 году, — развитию на иностранных рынках будут мешать ситуация на рынке труда и недостаточные производственные возможности, показал обзор аналитиков госагентства Versli Lietuva, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 9 марта.

Международная экономическая среда, считают в ведомстве, которое ответственно за создание благоприятной бизнес-среды в Литве, сейчас благоприятна для литовских экспортеров, поэтому экспорт сохранит темп роста, но будет больше препятствий. В 2017 году стоимость литовского экспорта росла быстрее всего не только в странах Прибалтики, но и во всей Европе — рост составил 16,9%. Экспорт Эстонии вырос на 7,5%, Латвии — на 5,4%, а общий рост экспорта стран ЕС составил 3,4%, показали данные Европейской статистической службы «Евростат».

По данным литовской статистики, в прошлом году экспорт услуг вырос на 20,6% (достигал 8,3 млрд евро), реэкспорт без энергетических продуктов — на 20%(до 10,2 млрд евро), экспорт товаров литовского происхождения — на 12,8% (достигал 12,4 млрд евро).

Аналитики Versli Lietuvа прогнозируют, что в 2018 году быстрее всего будет расти экспорт услуг (9,7%, до 9,1 млрд евро), немного медленнее — реэкспорт товаров без энергетических товаров (9,3%, до 11,1 млрд евро), а экспорт товаров литовского происхождения будет расти медленнее всего (6%, до 13,2 млрд евро).

«Рост экспорта замедлится только из-за эффекта сравнительной статистической базы. В прошлом году сложились особенно благоприятные тенденции мировой экономики для литовских экспортеров, что позволило воспользоваться всеми возможностями продажи за границей и достигнуть рекордного экспорта — исторически в Литве уровень использования производственных возможностей был самым высоким, поэтому мы отталкиваемся от довольно высокого показателя и обещаем дальнейший рост», — сказал старший аналитик организации Versli Lietuva Вадим Иванов.

По его словам, благоприятные тенденции мировой экономики и в этом году создадут хорошие условия для дальнейшего развития экспорта, но все будет очень зависеть от внутренних ограничивающих факторов — напряженной ситуации на рынке труда страны и стремления предприятий инвестировать в повышение производственных возможностей.

«Инвестиции в развитие производства сейчас очень важны, поэтому, если предприятия не решатся инвестировать в повышение производственных возможностей, в долговременный период это также может оказать негативное влияние на конкурентоспособность страны на зарубежных рынках», — сказал Иванов.

Между тем в мире быстрее, чем предполагалось, растет экономическая активность, международная торговля, кроме того, прогнозируется благоприятное развитие.

Согласно прогнозам, мировой ВВП в этом году вырастет на 3,5−3,7%, экономика ЕС — на 2,1−2,3%, а экономика России — на 1,6−2%.

В ЕС экспортируется более 2/3 произведенных в Литве и предназначенных для экспорта товаров, а Россия является крупнейшим рынком для литовских предприятий, занимающихся реэкспортом.