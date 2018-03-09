Новак и замглавы ЕК обсудили намерение Украины арестовать активы «Газпрома»

Москва, , 12:39 — REGNUM Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак обсудил с заместителем председателя Европейской комиссии Марошем Шефчовичем угрозы Украины арестовать активы российского публичного акционерного общества «Газпром» за рубежом из-за того, что «Газпром» не собирается выполнять решение коммерческой структуры «Стокгольмский арбитраж» по спору с украинской национальной акционерной компанией «Нафтогаз Украины». Об этом сегодня, 9 марта, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Сообщается, что глава Минэнерго РФ Новак связался с вице-президентом Еврокомиссии Шефчовичем. Тот рассказал ему, что Еврокомиссия предпринимает шаги для установления фактов в контакте с украинскими властями.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 марта украинские власти объявили о запуске процедуры ареста активов российского ПАО «Газпром» за неисполнение им решения коммерческой структуры «Стокгольмский арбитраж» по транзитному спору с украинским «Нафтогазом».

В частности, на Украине власти собираются арестовать и конфисковать долю «Газпрома» в Международном консорциуме по управлению и развитию газотранспортной системы Украины, компанию «Газпром сбыт Украина», ценные бумаги ПАО «ЮжНИИГипрогаз» и АО «Газтранзит».

Кроме того, посольствам Украины в разных странах поручено провести анализ и оценку зарубежных активов «Газпрома».

Стоит отметить, что «Газпром» посчитал решение коммерческой структуры «Стокгольмский арбитраж» по спору с «Нафтогазом» необъективным. Дело в том, что арбитраж предписал «Газпрому» выплатить «Нафтогазу» $4,63 млрд по транзитному контракту, мотивируя это тем, что экономическое положение Украины в последние годы ухудшилось. Руководство «Газпрома» заявило, что компания не будет из своего кармана оплачивать экономические проблемы Украины и намерена расторгнуть все договоры с «Нафтогазом». Решение арбитража будет оспорено.