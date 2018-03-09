На Ленинградской атомной электростанции-2 первый энергоблок начал работу

Сосновый Бор, Ленинградская область, , 10:05 — REGNUM Новый энергоблок №1 Ленинградской атомной электростанции-2 начал свою работу и выдал первый ток в энергосистему Российской Федерации. Об этом сегодня, 9 марта, сообщает пресс-служба Росэнергоатома.

Напомним, Ленинградская атомная электростанция-2 (Ленинградская АЭС-2) — строящаяся АЭС в городе Сосновый Бор Ленинградской области.

Проект сооружения Ленинградской АЭС-2 (ЛАЭС-2) входит в Программу долгосрочной деятельности государственной корпорации «Росатом».

Электрическая мощность каждого энергоблока типа ВВЭР-1200 определена в 1198,8 МВт. Всего таких блоков будет четыре. Второй энергоблок должен быть введен в строй в 2019 году.

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