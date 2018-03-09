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Мировые цены на нефть продолжают рост

Экономика

Долгосрочный эффект от сокращения уровня добычи продолжает действовать

Лондон, 9 марта 2018, 08:50 — REGNUM  Мировые цены на нефть продолжают демонстрировать некоторый рост. Об этом свидетельствуют данные торгов на мировых торговых площадках.

Фьючерсные контракты на североморскую нефтяную смесь марки Brent поставкой в мае в ходе торгов на Лондонской товарно-сырьевой бирже выросли на 0,31% — до $63,81 за баррель.

Фьючерсные контракты на техасскую легкую нефть марки WTI поставкой в апреле в ходе торгов на Нью-Йоркской бирже ICE выросли на 0,23%, составив $60,26 за баррель.

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Динамика цен на нефть и нефтепродукты

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