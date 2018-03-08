Глава «Нафтгаза»: Украинцы потребляют слишком много газа

Киев, , 11:23 — REGNUM Глава украинской национальной акционерной компании (НАК) «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев цинично заявил, что в тяжелой экономической ситуации, в которой оказалась его компания, виноваты политики прошлого, предпочитавшие покупать газ исключительно у России и украинские граждане, которые потребляют слишком много газа. Такое заявление Коболев сделал накануне, 7 марта, на нефтегазовой конференции CERAWeek.

Свое выступление на конференции Коболев начал с того, что Украина была якобы жертвой так называемого замкнутого круга, связанного с потреблением газа из России.

По его словам, это произошло из-за политиков «с очень популистский натурой, кто наслаждался сильной поддержкой из России». Говоря о «популистской натуре», Коболев явно намекает на бывшего премьер-министра Украины Юлию Тимошенко, которая и заключала те самые злосчастные договоры с Россией на поставку и транзит газа в 2009 году.

«Они использовали два простых подхода. Первое, что Украина производит супердешевый газ, но она, как вы знаете, перестала производить газ с 1970 года, и, что Украина должна покупать газ только в России», — отметил Коболев.

Именно из-за этого, считает глава «Нафтогаза», на Украине возникло «гигантское неэффективное потребление газа».

«Украина потребляла в шесть раз больше газа в сравнении с какой-либо сопоставимой европейской страной на домохозяйство в расчете на один квадратный метр», — сказал Коболев.

При этом стоимость газа для домохозяйств была со скидкой 95% от его рыночной стоимости. Это и стало одной из причин, по которой газа в стране потреблялось так много.

«Мы все еще очень далеки от европейских стандартов и нам все еще необходимо сократить потребление», — подчеркнул Коболев.