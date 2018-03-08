ПАО «ФосАгро» представило планы развития в Мурманской области

Мурманск, , 09:24 — REGNUM В работе заседания Экономического совета при Губернаторе Мурманской области приняли участие представители компании «ФосАгро» — генеральный директор АО «Апатит» Михаил Рыбников, генеральный директор Кировского филиала АО «Апатит» Андрей Абрашитов и заместитель генерального директора Кировского филиала АО «Апатит» Светлана Толстикова.

«В 2017 году Кировский филиал АО «Апатит» прошел отметку в 9,5 млн тонн производства апатитового концентрата в год. Это рекорд в современной истории предприятия. Результаты достигнуты благодаря модернизации обогатительных мощностей и развитию рудно-сырьевой базы комбината. Большое внимание уделяется развитию добычных объектов на подземных участках и повышению эффективности открытых горных работ. Плановый объем добычи руды, заявленный на 2018 год составляет 36,4 млн тонн» — отметил в своем выступлении Андрей Абрашитов.

Одним из приоритетных направлений стратегии развития компании является модернизация действующих и строительство новых мощностей, на основе наилучших доступных технологий и снижение воздействия на окружающую среду. В частности, в КФ АО «Апатит» пущен в эксплуатацию уникальный комплекс термической переработки и утилизации отходов.

В планах предприятия — развитие добычных мощностей, внедрение циклично-поточной технологии транспортировки вскрышных пород Коашвинского карьера, завершение модернизации апатит-нефелиновых обогатительных фабрик. Развитие энергетической инфраструктуры предприятия подразумевает модернизацию топливно-энергетического комплекса и переход на альтернативные источники энергии. Капитальные вложения в ключевые инвестиционные проекты в 2018 году составят более 15,2 млрд руб.

Генеральный директор АО «Апатит» Михаил Рыбников подчеркнул, что компания не снижает темпов развития и в 2017 году произвела более 8,3 млн тонн удобрений и кормовых фосфатов.

«ФосАгро» упрочила лидирующие позиции на отечественном рынке. В прошлом году аграриям России и стран СНГ поставлено более 3 млн тонн продукции.

«В 2017 году «ФосАгро» завершила реализацию самого масштабного в своей истории инвестиционного проекта, направив более 65 млрд рублей в строительство новых мощностей. Это позволит компании на четверть увеличить объемы производства к 2020 году», - сообщил Михаил Рыбников.

«Мне хочется отметить высокую социальную ответственность компании «ФосАгро» на территории присутствия. И мы высоко ценим тот вклад, который компания делает в экономику Мурманской области. По итогам прошлого года почти 10% налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета области сформировано АО «Апатит». Компания активно развивается. Мы, безусловно, заинтересованы, чтобы она была максимально конкурентоспособна. От этого зависят налогооблагаемая база компании и налоговые поступления в бюджет», - заявила губернатор Мурманской области Марина Ковтун.

Компания «ФосАгро» активно участвует в реализации региональных социально-экономических проектов, реализуемых на принципах государственно-частного партнерства. За последние годы компания инвестировала более 3 млрд рублей в развитие объектов туризма, горнолыжного спорта и отдыха в регионе.

Объем налоговых платежей в бюджет Мурманской области за последние 4 года превысил 22 млрд руб.