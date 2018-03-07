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Белый дом начал вилять в вопросе пошлин на сталь и алюминий

Экономика

Обещания Евросоюза ввести ответные торговые ограничения для США изменили риторику Вашингтона

Белый дом начал вилять в вопросе пошлин на сталь и алюминий
Металлургия

Вашингтон, 7 марта 2018, 23:45 — REGNUM  Определение размера пошлины на ввоз в США стали и алюминия будет происходить отдельно для каждой страны, заявила 7 марта на брифинге пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

«Каждая страна будет рассматриваться отдельно», — сказала пресс-секретарь, но добавила, что при этом будут учтены интересы нацбезопасности США.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что деградация сталелитейной и алюминиевой промышленности в Соединенных Штатах угрожает национальной безопасности, поэтому импорт стали и алюминия будет обложен повышенными пошлинами.

В ответ еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрём заявила, что Евросоюз может ввести ответные торговые санкции в отношении Вашингтона в случае введения пошлин на импорт в США стали и алюминия.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 марта американский президент Дональд Трамп заявил, что для возрождения отечественной алюминиевой и сталелитейной промышленности намерен ввести пошлины на ввоз в США стали и алюминия в размере 25% и 10% соответственно.

Читайте ранее в этом сюжете: Еврокомиссия готовит ответные меры на решение Трампа ввести пошлины

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