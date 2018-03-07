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Coca-Cola не планирует производить в России слабоалкогольные напитки

Экономика

Импорт слабоалкогольной продукции под брендом Coca-Cola в Россию не планируется

Coca-Cola не планирует производить в России слабоалкогольные напитки
Coca-Cola

Вашингтон, 7 марта 2018, 22:20 — REGNUM  Американская корпорация Coca-Cola не планирует в ближайшее время разворачивать производство слабоалкогольных напитков в Российской Федерации. Об этом сегодня, 7 марта, сообщает пресс-служба компании.

В компании заявили, что у Coca-Cola не планируетвыпускать в ближайшее время даже слабоалкогольные напитки в России. Может быть, что-то поменяется в ближайшие годы, отметили в Coca-Cola.

Кроме того, компания подчеркнула, что у неё нет планов по импорту в России алкогольных напитков её производства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, американская компания Coca-Cola впервые за свою 125-летнюю историю начнёт производить алкогольные напитки.

Компания намерена выйти на рынок слабоалкогольных газированных напитков «чжухай», на котором в настоящий момент доминируют японские бренды Strong Zero, Highball Lemon and Slat и другие.

Содержание алкоголя в таких напитках составлет от 3 до 8%.

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