Coca-Cola не планирует производить в России слабоалкогольные напитки

Вашингтон, , 22:20 — REGNUM Американская корпорация Coca-Cola не планирует в ближайшее время разворачивать производство слабоалкогольных напитков в Российской Федерации. Об этом сегодня, 7 марта, сообщает пресс-служба компании.

В компании заявили, что у Coca-Cola не планируетвыпускать в ближайшее время даже слабоалкогольные напитки в России. Может быть, что-то поменяется в ближайшие годы, отметили в Coca-Cola.

Кроме того, компания подчеркнула, что у неё нет планов по импорту в России алкогольных напитков её производства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, американская компания Coca-Cola впервые за свою 125-летнюю историю начнёт производить алкогольные напитки.

Компания намерена выйти на рынок слабоалкогольных газированных напитков «чжухай», на котором в настоящий момент доминируют японские бренды Strong Zero, Highball Lemon and Slat и другие.

Содержание алкоголя в таких напитках составлет от 3 до 8%.