Airbus сократит 3,7 тысячи сотрудников из-за снижения производства лайнеров

Тулуза, Франция, , 21:59 — REGNUM Авиастроительный концерн Airbus объявил о предстоящем сокращении около 3,7 тысячи сотрудников в нескольких странах, передаёт Agence France-Presse.

Как сообщается, данный шаг компании связан с сокращением производства самолётов моделей A380 и A400M.

К 2020 году Airbгs планирует снизить производство лайнеров A380 до шести, а военно-транспортных самолётов A400M — до восьми эксземпляров в год.

Ожидается, что под сокращение попадут, в частности, сотрудники концерна во Франции, Германии, Великобритании и Испании.

Вместе с тем в Airbus пообещали, что попытаются предложить большинству из данных сотрудников «новые возможности».

Напомним, в феврале стало известно, что Airbus заключила соглашение с Emirates о поставке до 36 самолётов A380 на общую сумму $16 млрд. Сделка фактически вдохнула новую жизнь в производство этих пассажирских самолётов, которое могло быть полностью свёрнуто из-за низкого спроса.