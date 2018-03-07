Казахстан от имени ВТО либерализует рынок услуг по всему миру

Астана, , 21:07 — REGNUM Казахстан возглавил специальную сессию совета ВТО по торговле услугами, которая отвечает за переговорный процесс по либерализации условий доступа на рынок услуг членов ВТО, сообщает 7 марта КазТАГ со ссылкой МИД Казахстана.

Постпред Казахстана в ООН и других международных организациях Жанар Айтжанова напомнила, что при вступлении в ВТО Астана взяла на себя обязательства по поэтапной либерализации рынка услуг, что должно обеспечить доступ к рынку иностранным компаниям.

В МИД отметили, что во время председательства Казахстан будет стремиться обеспечить равные условия для вновь вступивших стран и способствовать принятию странами-основателями мер по либерализации сферы услуг.

Как сообщало ИА REGNUM, просьбу о вступлении в ВТО Казахстан подал 26 января 1996 года. В феврале того же года стране был присвоен статус наблюдателя.

В 2015 году Казахстан вступил в ВТО с переходным периодом для отдельных отраслей экономики до 2020 года. Эксперты отмечают, что пятилетний переходный период установлен для сферы услуг, в которой ожидаются самые значительные изменения.

После окончания переходного периода в Казахстане можно будет открывать прямые филиалы иностранных банков и страховых компаний. Иностранным компаниям также разрешат без ограничений продавать фармацевтическе, парафармацевтические и медицинские товары. Кроме этого, ограничения на иностранное участие снимаются в телекоммуникационной и туристической сферах.

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