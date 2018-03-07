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В ЕАЭС упрощен порядок регистрации интеллектуальной собственности

Экономика

Заявителю необходимо подавать только одно заявление

Москва, 7 марта 2018, 21:05 — REGNUM  Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) утвердила регламент ведения единого таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщили 6 марта в пресс-службе ЕЭК.

Принятый регламент упрощает процедуру регистрации объектов интеллектуальной собственности в таможенном реестре, так как заявителю необходимо подавать только одно заявление.

Ранее предприниматели проходили пять национальных процедур регистрации. Новый порядок регистрации позволит сократить временные и финансовые издержки, связанные с защитой прав на интеллектуальную собственность за пределами ЕАЭС.

Новый механизм позволит таможенным органам стран ЕАЭС эффективно пресекать ввоз и распространение контрафактной продукции на территории союза.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля между президентами России и Казахстана Владимиром Путиным и Нурсултаном Назарбаевым состоялся телефонный разговор. Стороны обсудили вопросы более глубокой интеграции стран ЕАЭС.

На повестке дня ЕЭАС также стоит вопрос совместного применения технологии блокчейна для экономической интеграции стран-членов союза.

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Евразийский экономический союз (ЕАЭС)

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