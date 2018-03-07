Гройсман заявил о намерении арестовать активы «Газпрома» за рубежом

Киев, , 19:56 — REGNUM Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил министерству юстиции страны предпринять меры для возможного ареста активов компании «Газпрома» за пределами России. Об этом он сообщил 7 марта в своём микроблоге в Twitter.

«Поручил Минюсту скоординировать действия с руководством НАК «Нафтогаз» для возможного ареста активов «Газпрома» по всему миру в случае невыполнения решений Стокгольмского арбитража», — написал Гройсман.

Ранее сегодня в пресс-службе кабинета министров Украины сообщили, что Владимир Гройсман поручил министерству юстиции активизировать усилия по взысканию с «Газпрома» штрафов по решению Стокгольмского арбитража, а также штрафов, выписанных антимонопольными службами Украины.

«Позиция Украины в ситуации с «Газпромом» должна быть жёсткой и последовательной, — заявил Гройсман. — «Газпром» должен выполнять вердикт Стокгольмского арбитража, а также требование антимонопольного органа Украины и решения украинских судов».

Напомним, Стокгольмский арбитраж ранее вынес решение в пользу Украины по многолетнему спору между «Газпромом» и «Нафтогазом» вокруг условий контрактов на поставку и транзит российского газа и обязал российскую компанию заплатить «Нафтогазу» $2,53 млрд.

Руководство «Газпрома» сочло решение асимметричным и приняло решение расторгнуть все контракты с «Нафтогазом».

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