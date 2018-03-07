СМИ: Власти Египта одобрили создание российской промзоны на Суэцком канале

Каир, , 19:40 — REGNUM Правительство Египта одобрило реализацию проекта российско-египетской промышленной зоны на севере страны в районе Суэцкого канала, сообщает 7 марта издание Al Ahram.

По информации издания, египетский кабинет министров подписал все пункты соглашения и передал его на согласование госсовета страны. Порядка $7 млрд будут вложены в создание промышленной зоны на востоке Порт-Саида в северной части Египта.

Полная реализация проекта позволит создать 35 тыс. новых рабочих мест.

В его рамках будет образована зона с облегченным налоговым режимом для российских предприятий.

Договоренность о создании такой зоны была достигнута в августе 2014 года на переговорах президентов России и Арабской Республики Египет Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси в Сочи.

Как сообщало ИА REGNUM, к апрелю 2017 года своё участие в проекте российско-египетской промзоны на Суэцком канале подтвердили 15 российских компаний.

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