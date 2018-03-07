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Турция обещает ответить на «провокации» Кипра

Экономика

«Провокационные действия получат соответствующий ответ»

Турция обещает ответить на «провокации» Кипра
Турецкий флаг

Анкара, 7 марта 2018, 19:17 — REGNUM  Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым пообещал ответить на «провокационные действия» правительства Кипра на шельфе островного государства, 7 марта передает агентство Associated Press.

Председатель турецкого правительства сделал соответствующее заявление на совместной пресс-конференции с премьер-министром самопровозглашенного государства турок-киприотов Туфаном Эрхурманом.

«Провокационные действия получат соответствующий ответ», — заявил Йылдырым журналистам.

Напомним, ранее Турция уже блокировала станции нефтяной компании ENI, ведущей геологоразведку у побережья Кипра.

Турция считает, что «односторонняя» разведка газа не шельфе Республики Кипр ущемляет права турок-киприотов.

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Кипрский конфликт

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