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МТС и фонды Baring Vostok инвестируют в онлайн-ретейлер Ozon 3,5 млрд рубле

Экономика

Ozon нужны средства для развития

Москва, 7 марта 2018, 19:01 — REGNUM  Крупнейший российский сотовый оператор МТС и фонд Baring Vostok инвестируют в онлайн-ретейлера Ozon 3,5 млрд рублей в рамках дополнительной эмиссии. При этом сумма инвестиций может быть увеличина до 5,25 млрд рублей. Об этом сегодня, 7 марта, сообщает пресс-служба Ozon.

Сообщается, что финансирование осуществляется посредством выпуска и размещения дополнительных акций Ozon. Сумма инвестиций составит 3,5 млрд рублей и может быть увеличена до 5,25 млрд рублей по инициативе Ozon согласно подписанным соглашениям. Основными инвесторами стали текущие акционеры Ozon — фонды Baring Vostok и ПАО «МТС».

Привлеченные средства Ozon потратит на дальнейшее развитие логистической инфраструктуры, расширение ассортимента и новые проекты.

В свою очередь пресс-служба МТС сообщила, что компания инвестирует в Ozon 1,15 млрд рублей в рамках дополнительной эмиссии компании.

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