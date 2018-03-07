Еврокомиссия готовит ответные меры на решение Трампа ввести пошлины

Брюссель, , 18:42 — REGNUM Евробюрокарты ведут переговоры с властями США в связи с объявленными американским президентом Дональдом Трампом планами повысить пошлины на импорт стали и алюминия. Об этом сегодня, 7 марта, сообщила журналистам член Еврокомиссии по торговле Сесилия Мальмстрем.

«Так как до сих пор нет никакого решения, Европейский союз пока не предпринял официальных шагов. Тем не менее мы дали ясно понять, что, если такая мера будет принята, это подвергнет опасности тысячи рабочих мест в Европе, и на это нужна твердая и пропорциональная реакция», — сказала Мальмстрем.

Она отметила, что сегодня утром коллегия Еврокомиссии рассматривала три возможных подхода, чтобы защищать евросоюзные интересы в случае, если США дадут дальнейший ход пошлинам на сталь и алюминий.

В первую очередь ЕС будет защищать свои права в рамках Всемирной торговой организации. Брюссель при этом постарается скоординировать свои действия с другими партнерами в мире, которые могут также пострадать от американских мер. При этом евробюрократы отдают себе отчет в том, что процедуры разбирательства в ВТО могут занять продолжительное время, в связи с чем будут разработаны и другие меры противодействиям решениям Трампа.

«То есть мы начали готовиться на втором фронте, чтобы защитить наши рынки, если значительное количество стали поступит в Европу в результате американских мер», — сказал Мальмстрем.

Она уточнила, что сейчас евросоюзные надзорные органы изучают различные американские продукты, к которым можно было бы применить повышенные таможенные пошлины. Коллегия ЕК рассмотрела соответствующий список сегодня утром.