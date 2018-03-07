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В Армении планируют построить горнолыжный курорт с видом на Арарат и Казбек

Экономика

Генеральный план проекта составит компания Ecosign (автор проектов олимпийской деревни в Сочи и лыжных трасс в Пхенчхане). Компания намерена вложить порядка 30 млрд драмов ($62,5 млн) для создания канатной дороги, лыжной трассы и нескольких гостиниц

В Армении планируют построить горнолыжный курорт с видом на Арарат и Казбек

Ереван, 7 марта 2018, 18:40 — REGNUM  В Лорийской области Армении будет создан крупный горнолыжный курорт. Инвестиционная программа частной компании была одобрена на заседании правительства страны 6 марта.

По словам министра территориального управления и развития Давида Локяна, который представлял проект, курорт будет построен вокруг горы Маймех Памбакского хребта — вблизи города Ванадзор.

«Данная зона выбрана из-за уникальной панорамы: с одной стороны открывается вид на библейский Арарат, с другой — Арагац, с третьей стороны видно озеро Севан, а на обратной стороне — далекие очертания гор Казбека и Эльбруса», — отметил министр.

Генеральный план проекта составит компания Ecosign (автор проектов олимпийской деревни в Сочи и лыжных трасс в Пхенчхане). Компания намерена вложить порядка 30 млрд драмов ($62,5 млн) для создания канатной дороги, лыжной трассы и нескольких гостиниц. Весь комплекс сможет принимать по две тысячи человек в день. На первом этапе программы планируется создать 1570 рабочих мест. Комплекс будет построен на территории сел Антарашен и Лермонтово.

В дальнейшем на курорте можно будет проводить и международные соревнования, поскольку трассы будут построены по стандартам Международной горнолыжной федерации (FIS).

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Экономика Армении

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