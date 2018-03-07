В 2017 году калужские судебные приставы взыскали более 2,75 млрд рублей

Калуга, , 17:56 — REGNUM В 2017 году сумма штрафов и задолженностей, взысканная калужскими судебными приставами, увеличилась на 400 млн рублей и составила 2 млрд 756 млн рублей. Из них 2 млрд взысканы в пользу граждан и юридических лиц, а более чем 700 млн рублей поступили в консолидированный бюджет. Об этом 7 марта по итогам расширенной коллегии управления ФССП России по Калужской области сообщила корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель ведомства Любовь Скакун.

В 2017 году калужскими приставами было возбуждено более 400 тыс. исполнительных производств, что на треть больше, чем в 2016 году. При этом доля производств, оконченных в 2017 году фактическим исполнением, возросла на 48 тыс. или на 26% по сравнению с уровнем 2016 года.

Нагрузка судебного пристава-исполнителя по количеству исполнительных производств, находящихся на исполнении, в сравнении с 2016 годом возросла на 30% и составила 3,4 тыс. исполнительных производств.

Одним из важных направлений деятельности калужских приставов остается исполнение исполнительных производств о взыскании задолженности по заработной плате. В 2016 году количество исполнительных производств о взыскании задолженности по заработной плате, требования которых исполнены в полном объеме, возросло на 80%. В 2017 году взыскано более 84 млн рублей долгов по зарплате, за счёт чего восстановлены права более 3 тыс. жителей области на получение вознаграждения за труд.

В 2017 году была активизирована работа по обращению взыскания на имущество должников. В результате количество исполнительных производств, в рамках которых принимались меры по наложению ареста на имущество, увеличено на 17,5% и превысило 3 тыс. исполнительных производств. При этом стоимость арестованного имущества, переданного на реализацию, достигла 1,3 миллиарда рублей, что почти в 2 раза превысило аналогичный показатель 2016 года.

По итогам 2017 года управление Федеральной службы судебных приставов по Калужской области обеспечило сохранение положительной тенденции по снижению остатка исполнительных производств о взыскании алиментов. По сравнению с началом года их количество сократилось с 7381 до 7121 производств. В отношении должников по алиментам составлено 1059 протоколов, возбуждено 429 уголовных дел.

За счёт применения судебными приставами полного комплекса мер принудительного исполнения, с должников было взыскано около 200 млн рублей задолженности по алиментам.

«Работа по данной категории исполнительных производств в этом году остается на особом контроле в ведомстве, учитывая что 2018−2027 годы президентом России объявлены Десятилетием детства», — заявила Скакун.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, житель Обнинска Калужской области оплатил 290 тыс. рублей задолженности по алиментам, чтобы избежать административной и уголовной ответственности. Мужчина длительное время платил алименты формально, переводя своей бывшей супруге незначительные суммы. В результате к началу 2018 года у него образовался существенный долг. Должник был ограничен в выезде за пределы страны, а судебный пристав арестовывал его имущество и взыскивал находящиеся в банках деньги.

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