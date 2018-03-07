Премьер Литвы «уколол» президента: «У нас уже много лет застой»

Вильнюс, , 17:54 — REGNUM Премьер Саулюс Сквернялис сегодня, 7 марта, на конференции по экономике Литвы, заявил, что быстрое развитие Литвы сразу после вступления в ЕС уже несколько лет, как замедлилось и в целом находится в стагнации, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«С самого вступления в ЕС Литва сделала настоящее чудо. Уровень развитости Литвы вырос на 50% в первые 10 лет членства в ЕС. Но уже несколько лет подряд мы видим, что прогресс просто остановился — в 2014—2016 годах мы ни насколько не приблизились к среднему уровню проживания европейца. Без амбициозных структурных реформ не будет возрождения и роста Литвы, мы не создадим такого чуда, какого добились, вступив в ЕС. Я прошу общество и бизнес проявить понимание и сотрудничать, создавая Литву такой, какая была бы перспективной в XXI веке», — сказал на конференции Сквернялис.

Премьер представил участникам конференции цели правительства, после достижения которых, по его словам, эта ситуация изменится. Отметим, что Саулюс Сквернялис по опросам общественного мнения в настоящий момент является наиболее вероятным претендентом на победу на предстоящих президентских выборах в Литве в 2019 году. Литовские обозреватели уже заметили, что посыл о «застое» в Литве — косвенный упрёк политики действующего президента Дали Грибаускайте, которая как раз руководит Литвой почти десятилетие.

По его словам, сейчас подготавливаются реформы налоговой системы, пенсионной системы, реформы в сфере инноваций, просвещения, здравоохранения, а также новые меры сокращения масштабов теневой экономики.

«Планируется достигнуть самого благоприятного налогообложения труда в странах Прибалтики, провести реформу в инновационной политике, которую почувствуют половина предприятий Литвы. Планируются изменения в системе накопления пенсии, что поможет гарантировать более высокие пенсии», — перечислял премьер.

Отметим, что Грибаускайте ранее, говоря о налогах и реформе пенсионной системы говорила действующему правительству «не ломать то, что работает», что ещё больше подчеркнуло, что речь премьера на форуме была адресована не только инвесторам, а как следующий акт противостояния с Грибаускайте.

В системе здравоохранения, продолжил он, будут уменьшены очереди к семейным врачам и другим специалистам, будут расширены возможности ухода, а эти изменения потенциально почувствуют более полумиллиона жителей страны. Цель реформы системы образования — гарантировать лучшее образование для каждого, предоставить компетенции, необходимые в 21 веке.

Страна, сокращая масштабы теневой экономики, будет инвестировать в новые экономические импульсы, повышение сознательности. После реализации реформ, по словам Сквернялиса, долговременный экономический рост будет более быстрым, вырастет число жителей, улучшатся возможности жителей трудоустроиться и получить хорошо оплачиваемую работу.