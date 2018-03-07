Украина запускает большую распродажу госактивов без российского бизнеса

Киев, , 17:32 — REGNUM Украина начинает так называемую малую и большую приватизацию со стоимостью активов более 250 млн грн (9,4 млн долл.) и менее. Сегодня, 7 марта, закон Украины от 18 января 2018 «О приватизации государственного и коммунального имущества» вступил в силу.

Текст документа опубликован в газете парламента «Голос Украины». Главная цель закона — найти эффективного собственника госимущества, ускорить процесс продажи, сделать его прозрачным и привлекательным для инвесторов.

Один из ключевых моментов законопроекта — приватизация по английскому праву. До 1 января 2021 года покупатели объектов приватизации имеют право требовать заключения всех правовых соглашений в рамках права Англии и Уэльса. Российский бизнес не сможет принять участия в распродаже госактивов. Закон запрещает участие в процессе приватизации покупателям, которые зарегистрированы в офшорных зонах; юрлицам или физлицам, связанным с Россией; резидентам РФ; юридическим лицам, информация о бенефициарных владельцах которых не раскрыта; физ — или юрлицам, которые находятся под санкциями.

Если стоимость активов предприятия за последний год превысила 250 млн гривен, то это объект большой приватизации, который будет продаваться с привлечением советника. Стоимость активов менее 250 млн гривен — это малая приватизация, которая будет проходить исключительно на электронных платформах.

Ранее глава фонда государственного имущества Виталий Трубаров заявил, что государство планирует получить от приватизации около 22,5 млрд грн. (854 млн долл.). В частности, в список на приватизацию вошло около 100 объектов. Среди них «Сумыхимпром», львовский завод «Автопогрузчик», «Оснастка», «Криворожская теплоцентраль», «Львовская угольная компания», «Запорожский титано-магниевый комбинат» и другие.

В свою очередь премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что правительство перестраивает экономику страны для завоевания новых рынков сбыта.

«Одной из целей экономического роста и перестройки модели экономики с сырьевой к экономике добавленной стоимости является как можно более быстрый выход и закрепление на новых для нашей продукции рынках», — сказал Гройсман, передает «Правительственный портал» 7 марта.

По его словам, в 2014 году Российская Федерация лишила Украину не только традиционных рынков сбыта украинских товаров, но и транзита на рынки третьих стран. Премьер отметил, что экономика Украины демонстрирует рост уже восемь кварталов подряд.

«Растущая экономика нужна для обеспечения качественной жизни граждан… Мы развиваемся, через несколько лет наша экономика будет сильнее», — резюмировал Гройсман.

В то же время глава МВФ на Украине Йоста Люнгман заявил, что сейчас Украине важно сфокусироваться на структурных реформах и экономическом росте, который дал бы возможность повысить зарплаты и жизненные стандарты. При этом он считает, что Киев должен поднять цены на газ.

«Можем говорить о более высоком росте в 2018-м, предпосылки которого заложены в том числе и в 2017 году. Однако даже рост в 3−3,5% недостаточен для того, чтобы у украинцев реально выросло качество жизни, а страна догнала своих западных соседей. Украина в 2014—2015 годах потеряла почти 20% ВВП, и это нужно восстановить», — сказал Люнгман в интервью журналу «Новое время».

Кроме того, депутат и сопредседатель фракции «Оппозиционный блок» Борис Колесников назвал политику нынешней власти самой неэффективной за все годы независимости.

«Остановите войну и получите двойной эффект. Первое — перестанете тратить деньги на войну. И второе — начнете получать доходы с Донбасса. Тогда можно будет сбалансировать бюджет и не брать кредиты МВФ», — сказал Колесников в эфире телеканала NewsOne.

Он напомнил, что МВФ интересует только возврат кредитных денег.

«МВФ ничего не требует, они лишь просят заемщика объяснить, как он вернет деньги. Ведь даже когда вы идете в банк брать кредит, вы обязаны предоставить ряд документов, которые гарантируют вашу возможность выплатить этот кредит. То же самое происходит и на мировом уровне. Вам дают деньги и хотят понимать, как вы их вернете», — пояснил Колесников.

При этом президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко считает, что Украина может и должна обходиться без кредитов.

«Последние данные за февраль 2018 года показали, что Украина действительно легко без новых кредитов МВФ отдала МВФ около 540 млн долл. по старым кредитам. Могут, если хотят», — написал Охрименко в Фейсбуке.

По его словам, теневая экономика спасает украинцев от кризисов.

«Для Украины теневая экономика — это во многом спасение, и если бы ее не было, то не было бы возможности переживать кризисы. Кризис 2014—2015 годов показал, что украинцев спасала теневая экономика. Многие, потеряв работу в легальном бизнесе, нашли работу в теневой экономике», — добавляет Охрименко.

Напомним, 18 января 2018 года Верховная рада приняла закон о приватизации госимущества. Отметим, ранее представитель президента в парламенте, депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» Ирина Луценко заявляла, что проведение приватизации государственного имущества и создание антикоррупционного суда являются одними из основных требований Международного валютного фонда.

Как сообщалось, в декабре 2017 года Международное рейтинговое агентство Moody's спрогнозировало рост ВВП Украины на 3,5% в 2018 году. Moody's считает, что экономика Украины продолжит постепенно восстанавливаться после глубокой рецессии в 2014−15 годах, а инфляция замедлится. При этом в январе 2018 года Всемирный банк оставил неизменным прогноз по росту ВВП Украины в 2018—2020 годах. ВБ прогнозирует, что рост экономики Украины в 2018 году будет на уровне 3,5%, в 2019 и 2020 годах — 4%. В феврале 2018 года МВФ оценил рост экономики Украины по итогам 2017 года в 2%. На 2018 год МВФ прогнозирует рост на уровне 3—3,5% ВВП.

Ранее сообщалось, что Национальный банк Украины улучшил прогноз роста экономики Украины в 2018 году до 3,4% с 3,2% и ухудшил прогноз по инфляции на текущий год до 8,9% с 7,3%.