В 2017 году костромичи заплатили налоги на 25 млрд рублей

Кострома, , 17:19 — REGNUM Поступления от костромских налогоплательщиков за год увеличились почти на 9%, сообщает ГТРК «Кострома». За прошлый год сумма налогов в Костромской области составила 25 миллиардов рублей. Это на 2 миллиарда 200 миллионов больше чем в 2016 году.

По словам специалистов, такое увеличение налоговых поступлений связано с ростом прибыли предприятий и заработных плат работников.

«В нашем регионе налоговые поступления растут в течение 5 последних лет. По итогам 2017 года у нас в федеральный бюджет мобилизовано 7 миллиардов 279 миллионов, а в областной бюджет — 13 миллиардов 645 миллионов. В общем, мы давно оставили сзади те рубежи, которые когда-то нам казались желанными, так скажем», — отмечает руководитель УФНС России по Костромской области, Алексей Афанасьев.

Отметим, что увеличение налоговых поступлений зафиксировано по всей России. По словам руководителя ФНС России Михаила Мишустина «в 2017 году ФНС России обеспечила рекордные за последние 5 лет темпы роста налоговых поступлений в консолидированный бюджет страны — более 17,3 трлн рублей, что почти на 20%, или на 2,9 трлн рублей больше, чем в 2016 году»