Европарламент: Лондон не будет иметь «никаких преимуществ» после Brexit

Брюссель, , 18:10 — REGNUM Европарламент опубликовал проект резолюции по Brexit, который не оставляет «никаких преимуществ» для Великобритании после выхода страны из ЕС, 7 марта передает агентство Associated Press.

«Тот, кто не является членом Союза, не выполняет те же обязанности, что и члены, не может обладать теми же правами и пользоваться теми же преимуществами, что и члены», — говорится в тексте документа.

Председатель Европейского совета Дональд Туск дал поясниения журналистам в связи с публикацией проекта резолюции Европарламента.

По словам Туска, Brexit «неизбежно приведет к трениям» между ЕС и Великобританией и «будет иметь негативные экономические последствия».

Председатель Евросовета заявил, что самое большее, на что может претендовать Лондон после «развода», — это соглашение о свободной торговле с Евросоюзом.

Напомним, Великобритания приняла решение о выходе из Евросоюза по результатам референдума 2016 года.

Переговоры Лондона и Брюсселя, которые стартовали в 2017 году, должны завершиться окончательным «разводом» Великобритании и ЕС в марте 2019 года.

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