Инфляция в России за неделю составила 0,1%

Москва, , 17:16 — REGNUM В период с 20 по 26 февраля рост потребительских цен в России составил 0,1%. Об этом свидетельствуют данные Росстата, опубликованные на сайте ведомства сегодня, 7 марта.

Отмечается, что с начала года рост потребительских цен в России составил 0,6%. В частности, выросли цены на пшено (рост 0,8%), сливочное масло (0,2%), куриные яйца (0,7%).

При этом гречневая крупа и хлеб подешевели на 0,8% и 0,1% соответственно.

Росстат утверждает, что цены на горючее с начала года не изменились.

Ранее Росстат сообщил, что в феврале рост потребительских цен в России в годовом выражении закрепился на историческом минимуме — 2,2%. Эксперты связывают это достижение со стабилизацией рынка нефти и укреплением национальной валюты. Впрочем, уже во второй половине 2018 года аналитики не исключают разгона до заявленных Центробанком 4%.