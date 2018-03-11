Почему баланс импорта и экспорта в торговле с Китаем — не в пользу России?

Тюмень, , 15:03 — REGNUM Внешнеторговый оборот с Китаем растет, однако преобладание импорта над экспортом настораживает. О том, является ли равным торговое партнерство между Россией и Китаем, корреспондент ИА REGNUM Елена Миронова беседовала с экспертами, знающими ситуацию непонаслышке.

По итогам 2017 года товарооборот с заграницей у России составил $357 млрд, из них импорт — $ 227 миллиардов; внешнеторговый оборот с Китаем вырос на 31,5% по сравнению с 2016 годом — до $ 86,9 млрд. Импорт из Китая прибавил 26,1%, составив $ 48 млрд, а экспорт вырос на 38,9%, до $ 38 млрд. В этой схеме Россия экспортирует в Китай в 70% нефть и уголь, но завозит к себе продукты и товары народного потребления. И причин такому положению много: Китай — это низкие цены и мировой брэнд, в то время как в самом Китае сертификация выстроена таким образом, чтобы по возможности не пустить иностранцев на свой рынок. Добиться возможности продавать свой товар в Китай — многого стоит, это означает, что производитель преодолел сложные барьеры и его товар купят и в других странах, но есть одно «но». Как только китайский конкурент увидит успех товара на российском или международном рынке, то непременно начнет выпускать аналог этого товара, говорит бизнес-коуч Константин Савкин.

«Сейчас Россию знают в основном как экспортёра нефти, танков, автомата Калашникова. Проблема в том, что мировой рынок не верит, что мы можем производить сложные продукты. Поэтому каждому российскому производителю, который выходит на экспорт, приходится долго доказывать, что он может достойно конкурировать в цене, качестве и дизайне. Когда мы выходим на рынок Китая, то должны понимать, что для китайцев мы — конкуренты. Защита производителей в этой стране идёт на правительственном уровне, их защищают от внешних поставщиков», — говорит руководитель экспортного отдела компании «Промет» Виталий Литвиненко.

Бизнес-культура также имеет свою специфику:

«Чтобы заключить экспортный контракт с китайскими партнерами, требуется несколько раундов переговоров, дружеских визитов. В Китае не принято решать важные дела по электронной почте, поэтому обязательно требуется личное общение. Здесь приняты совместные походы в рестораны с распитием спиртных напитков, караоке, разговоры о семье, хобби и прочее», — делится опытом генеральный директор Корпорации ТехноНИКОЛЬ Владимир Марков.

Каковы перспективы экспорта в Китай для товаров разных категорий, от икры до тяжелого машиностроения, читайте в статье: Тернистый путь в Китай: барьеры и точки роста экспорта в Поднебесную

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