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Путин подписал закон об изменении правил выплаты выигрышей в лотереях

Экономика

Новый закон запрещает распространение лотерейных билетов и ставок среди несовершеннолетних лиц

Путин подписал закон об изменении правил выплаты выигрышей в лотереях
Иван Шилов © ИА REGNUM

Москва, 7 марта 2018, 17:08 — REGNUM  Президент России Владимир Путин подписал закон об изменении процедуры приобретения лотерейных билетов и выплаты выигрышей по ним. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Новым законом запрещается распространение лотерейных билетов, квитанций и электронных лотерейных билетов, а также приём лотерейных ставок среди лиц, не достигших возраста 18 лет, а также выплата, передача или предоставление выигрышей указанным лицам.

Также документом предусматривается, что распространение лотерейных билетов и выплата выигрышей по ним на сумму более 15 тысяч рублей осуществляется при предъявлении участником лотереи документа, удостоверяющего личность.

В случае, если сумма выигрыша составляет менее 15 тысяч рублей, установление возраста участника предусматривается лишь при возникновении сомнений в достижении им возраста 18 лет.

Законопроект, внесённый правительством, был принят Государственной думой 22 февраля и одобрен Советом Федерации 28 февраля 2018 года.

Новый закон вступит в силу по истечении 30 дней с момента его официального опубликования.

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Лотереи

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