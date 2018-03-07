Путин подписал закон об изменении правил выплаты выигрышей в лотереях

Москва, , 17:08 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об изменении процедуры приобретения лотерейных билетов и выплаты выигрышей по ним. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Новым законом запрещается распространение лотерейных билетов, квитанций и электронных лотерейных билетов, а также приём лотерейных ставок среди лиц, не достигших возраста 18 лет, а также выплата, передача или предоставление выигрышей указанным лицам.

Также документом предусматривается, что распространение лотерейных билетов и выплата выигрышей по ним на сумму более 15 тысяч рублей осуществляется при предъявлении участником лотереи документа, удостоверяющего личность.

В случае, если сумма выигрыша составляет менее 15 тысяч рублей, установление возраста участника предусматривается лишь при возникновении сомнений в достижении им возраста 18 лет.

Законопроект, внесённый правительством, был принят Государственной думой 22 февраля и одобрен Советом Федерации 28 февраля 2018 года.

Новый закон вступит в силу по истечении 30 дней с момента его официального опубликования.