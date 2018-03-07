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В Узбекистане создадут систему весогабаритного контроля грузовиков

Экономика

Недобросовестные перевозчики разрушают дороги

Ташкент, 7 марта 2018, 17:02 — REGNUM  В Узбекистане планируют создать систему весогабаритного контроля грузовых автомобилей, сообщает 7 марта «Подробно.uz» со ссылкой на соответствующее постановление президента Узбекистана Шавката Мирзиеёва.

Согласно документу, на крупных трассах международного значения будут организованы стационарные и передвижные посты весогабаритного контроля.

Отмечается, что комплекс мер направлен на борьбу с недобросовестными перевозчиками, которые нарушают требованиям к весу автомобиля, разрушая дороги.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 марта в Узбекистане разрешен свободный транзит алкоголя и табака, что создает дополнительную нагрузку на дорожное покрытие.

С 2007 году транзит табачной и алкогольной продукции разрешался только при наличии у перевозчика специального разрешения кабинета министров.

Читайте ранее в этом сюжете: В Узбекистане планируют упростить транзит алкоголя и табака

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Экономика Узбекистана
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