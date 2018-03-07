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Международные резервы России за неделю выросли на $1,4 млрд

Экономика

По состоянию на 2 февраля международные резервы составили $452,3 млрд

Международные резервы России за неделю выросли на $1,4 млрд
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Доллары

Москва, 7 марта 2018, 16:30 — REGNUM  Объём международных резервов России за неделю вырос на 0,3% и на 2 марта 2018 года составил $452,3 млрд. Такие данные 7 марта приводит пресс-служба Банка России.

По состоянию на 23 февраля международные резервы составляли $450,9 млрд. Таким образом, за неделю их объём увеличился на $1,4 млрд.

В сообщении регулятора отмечается, что рост резервов произошёл в результате привлечения Банком России иностранной валюты по операциям «валютный своп» с банками-резидентами, а также приобретения иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила.

Напомним, за 2017 год объём международных резервов России увеличился на 14,4%.

Международные (золотовалютные) резервы представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении правительства и Банка России.

Они формируются из монетарного золота, активов в иностранной валюте, специальных прав заимствования и резервной позиции в МВФ.

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Макроэкономика России

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