В Тазовском районе ЯНАО представили проект «Арктик СПГ-2»

Гыда, Ямало-Ненецкий АО, , 16:19 — REGNUM В ямальских селах Гыда и Антипаюта представили проект завода «Арктик СПГ-2». Пуск второго на ЯНАО завода по производству сжиженного природного газа на Гыданском полуострове намечен на 2023 год, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации Тазовского района.

Генеральный директор ООО «Арктик СПГ-2» Александр Матвеевский сообщил чиновникам и жителям двух поселений о значении завода для района и страны в целом. Предполагается, что производство сжиженного природного газа (СПГ) на Гыдане позволит России занять до 7% мирового рынка СПГ уже к 2025 году.

Проект реализуют на базе Утреннего месторождения компанией «НОВАТЭК». «Арктик СПГ-2» включает в себя три технологические линии, размещенные на стационарных морских платформах.

Предполагаемая мощность завода — более 18 млн тонн СПГ в год. Для привлечения финансирования в проект «Арктик СПГ-2» «НОВАТЭК» заключил меморандум о взаимопонимании с Государственным банком развития Китая — China Development Bank.

Министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед аль-Фалех на официальном открытии проекта «Ямал СПГ» в декабре 2017 года заявил, что королевство также рассматривает возможность участия в «Арктик СПГ-2».В целом, руководство Тазовского района и жители двух поселений, которые непосредственно будут контактировать со строителями нового завода СПГ, поддержали проект.

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