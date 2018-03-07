Власти Севастополя узнают о новых свалках по «сарафанному радио»

Севастополь, , 16:12 — REGNUM В XXI веке исполнительные власти Севастополя не имеют возможности самостоятельно узнавать о несанкционированных свалках на территории города, поэтому местные жители являются их единственным источником информации. Однако и это не помогает с его уборкой, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Обо всех новых свалках, появляющихся кучах мусора, мы узнаём от жителей, больше ни от кого. Жители у нас активные и быстро ставят нас в известность — через СМИ или позвонив напрямую», — заявил в эфире местного телеканала вице-губернатор Севастополя Владимир Базаров.

Также отметим, что Севастопольский городской суд накануне оштрафовал на 100 тысяч рублей АО «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» за то, что они полтора месяца не вывозили мусор с территории войсковой части в Казачьей бухте.

«Выездной проверкой Севприроднадзора установлено, что подрядчик в течение полутора месяцев не вывозил мусор с объекта, контейнерная площадка была занята отходами на более чем 100 кв. метров», — уточнили в пресс-службе суда.

Напомним, в 2017 году Севприроднадзор выявил в городе 168 нелегальных свалок.

В конце февраля губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников обещал общественности, что разберётся в ситуации с резко выросшим в несколько раз тарифом на вывоз мусора, на который жалуется множество горожан.

«Нужно понять, где мы поступили незаконно, несправедливо и исправить ситуацию. Севастополь стал одним из первых регионов, где введена новая система обращения с бытовыми отходами с использованием регионального оператора. Из всех субъектов РФ у нас тариф самый низкий», — подчёркивал губернатор.