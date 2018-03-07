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Железные дороги Узбекистана внедряют оплату билетов через систему VISA

Экономика

В настоящее время система оплаты билетов работает в тестовом режиме

Ташкент, 7 марта 2018, 16:11 — REGNUM  АО «Узбекистанские железные дороги» интегрирует свой веб-ресурс с международной платежной системой VISA, сообщили 2 марта в пресс-службе компании.

В настоящее время система оплаты билетов с помощью VISA работает в тестовом режиме.

В компании отметили, что данная мера направлена на улучшение сервиса для своих клиентов.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году объем пассажирских перевозок по сети железных дорог Узбекистана увеличился на 3% по сравнению с 2016 годом и составил 21,59 млн человек. Пассажирооборот составил 3 млрд пассажиро-километров.

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Отметим, одной из целей строительства новых железных дорог в Узбекистане является развитие туризма в республике. В настоящее время достраивается участок Ургенч — Хива, который обеспечит туристам беспрепятственное перемещение между основными туристическими городами Узбекистана: Ташкентом, Бухарой, Самаркандом и Хивой.

Читайте ранее в этом сюжете: В Узбекистане достраивают железную дорогу Ургенч — Хива

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Экономика Узбекистана
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