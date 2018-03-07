На благоустройство Симферополя готовы тратить сотни миллионов

Симферополь, , 16:06 — REGNUM Власти крымской столицы обещают потратить более 182 миллионов рублей на ликвидацию стихийных свалок, капстроительство и ремонт, а также на благоустройство скверов и парков. Об этом на внеочередной сессии симферопольского горсовета сообщила начальник местного департамента финансов Виктория Надолинская, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«На капитальное строительство и ремонт объектов муниципальной собственности направляется 138,6 миллиона рублей. Эти средства пойдут на ремонт улиц, строительство сетей водоснабжения и водоотведения для спортивной школы №3 и школы-детского сада №37, а также на капремонт двух школ и дошкольного учреждения», — отметила специалист.

Помимо этого, по её словам, на ликвидацию стихийных свалок и благоустройство городских скверов и парков администрация города выделит 43,6 миллиона рублей.

«Они направлены на инвентаризацию и паспортизацию мест общего пользования, зелёных насаждений, демонтаж нестационарных объектов и диагностику уличной дорожной сети. В рамках программы «Формирование современной городской среды» также будет выделено 15,7 миллиона рублей на приобретение детских площадок», — подчеркнула чиновница.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе этого года глава администрации Симферополя заявлял, что в вопросах озеленения города власти крымской столицы готовы перенимать и внедрять на местах зарубежный опыт, в частности методы французского садово-паркового искусства.

«Я хочу в Симферополе высаживать целыми коллекциями различные виды пихт, кедров и т.п. Лиственные деревья лучше высаживать аллеями либо высаживать кронированные деревья, выращенные в круглой или пирамидальной форме. Это уже французская культура паркового искусства и мы попытаемся делать это и у нас. Многое будет зависеть от того, насколько всё это понравится жителям. По каждому проекту мы будем выслушивать мнения горожан», — отмечал местный градоначальник.

Также отметим, что, по мнению руководства республики, несмотря на многочисленные скандалы с незаконной вырубкой лесов за 2017 год площадь зелёных насаждений в Крыму выросла.

«На территории нашей республики 189 региональных особо охраняемых природных территорий. В прошедший Год экологии в Крыму проводились широкомасштабные экологические акции, в которых приняли участие около четверти миллиона человек. Площади зелёных насаждений увеличились на 350 гектаров», — констатировал глава РК Сергей Аксёнов.

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