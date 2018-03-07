Эпопея с поставками белорусского молока в Россию продолжится 8 марта

Минск, , 16:14 — REGNUM Эпопея с белорусским молоком продолжается. Новый её виток назначен на праздник — 8 марта. С этого дня в Россию будет запрещён ввоз питьевого молока УПП «Полоцкий молочный комбинат», сообщили в Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ.

Решение об ограничениях ввоза в Россию белорусского молока с этого предприятия было принято в связи с очередным выявлением сульфаметазина — антибактериального препарата — в молочном продукте, произведенном на «Полоцком молочном комбинате».

Также российский контролирующий орган ввел режим усиленного лабораторного контроля в отношении ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский» из-за выявления ДНК свиньи в продукции из мяса птицы.

Отметим, что новые ограничения коснулись белорусских компаний на фоне переговоров Москвы и Минска по вопросу ввоза на территорию РФ некоторых видов молочной продукции из Белоруссии. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в связи с участившимися в последнее время случаями выявления различного рода нарушений при поставках белорусской продовольственной продукции, в особенности молочной, 22 февраля 2018 года Россельхознадор принял решение о введении ограничений на поставки из Белоруссии молочного сырья.

Вступление ограничений в силу сначала отложили до 6 марта, а потом до 15 марта. Запрет касается молока, наливных сливок, а также некоторых других видов молочной продукции, но не упакованных товаров. Россельхознадор не раз обращался к своим белорусским коллегам с просьбой взять ситуацию под контроль, но по прошествии времени контролёры сделали вывод о том, что белорусская ветеринарная служба не справляется на должном уровнем с контролем за качеством товаров.

С чем была связана отсрочка введения ограничения в силу, в Россельхознадоре пояснили только недавно. По словам главы ведомства Сергея Данкверта, стороны ещё ведут переговоры, и планируется, что к 15 марта Россия и Белоруссия по вопросам поставки молока должны будут сблизить позиции. Также Данкверт отмечал, что ранее российские специалисты направляли в республику более 70 писем с предупреждениями и просьбами об усилении контроля, однако белорусская сторона выполняла не все требования.

Что касается конкретно обнаружения антибиотиков в молоке белорусского производства, то в молочной продукции УПП «Полоцкий молочный комбинат» был обнаружен сульфаметазин — антибактериальный препарат, который применяют во время лечения пневмонии, церебрального менингита, сепсиса, дизентерии и других болезней. Ограничение относительно использования этого препарата распространяется на детей до 12 лет, а также для людей, страдающих почечной недостаточностью, заболеваниями крови.

Отметим также, что подобные случаи при проверках белорусского молока и молочных товаров — не редкость. Из 376 случаев в 201 специалисты нашли следы запрещённых, вредных веществ. На эту проблему Данкверт обращал внимание еще в 2017 году, говоря об обнаружении в молочной продукции белорусского производства остаточных следов антибиотиков, предназначенных для лечения сифилиса и других венерических заболеваний.

Белорусская сторона продолжает отвергать обвинения. Так, еще в мае 2017 года министр сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Леонид Заяц назвал претензии к белорусской молочной продукции «надуманными», заявив, что они «не подтверждаются реальными фактами».

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