«Газпром нефть» инвестирует в Сербию ещё один миллиард евро

Белград, , 16:02 — REGNUM Российская нефтяная компания «Газпром нефть» намерена вложить ещё один миллиард евро в технологическое развитие своего дочернего предприятия «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS). Об этом сообщил генеральный директор NIS Кирилл Тюрденев, выступая на XXV Kopaonik Business Forum в Сербии.

По его словам, такой объём инвестиций запланирован на период до 2025 года в соответствии с утверждённой в минувшем году стратегией развития «Нефтяной индустрии Сербии».

На сегодняшний день, как отметил Тюрденев, «Газпром нефть» уже вложила в NIS около 2,6 млрд евро.

«Нефтяная индустрия Сербии» — одна из крупнейших вертикально-интегрированных нефтегазовых компаний юго-восточной Европы. Основными направлениями деятельности компании являются разведка, добыча и переработка нефти и газа, а также реализация нефтепродуктов.

«Газпром нефть» владеет 56,15% акций компании, 29,87% принадлежат правительству Сербии, 13,98% — сербским акционерам.

NIS принадлежат нефтеперерабатывающие заводы в городах Панчево и Нови Сад суммарной мощностью переработки 7,3 млн тонн нефти в год, сеть АЗС «NIS Petrol», а также нефтебазы.

В минувшем году «Газпром нефть» сообщила, что NIS начала строительство на НПЗ в Панчево нового комплекса глубокой переработки с технологией замедленного коксования. В строительство планируется вложить €300 млн, и на сегодняшний день это — самый крупный инвестиционный проект в экономике Сербии. Сдать новую установку в эксплуатацию планируется к концу 2019 года.