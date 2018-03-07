«Газпром» предложил «Нафтогазу» обсудить расторжение контрактов

Москва, , 15:52 — REGNUM Российская компания «Газпром» 5 марта направила «Нафтогазу Украины» уведомление о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа, а также предложила дату встречи для соответствующего обсуждения, сообщил зампред правления «Газпрома» Александр Медведев.

По его словам, в феврале 2018 года «Газпром» получил от «Нафтогаза» подписанное с украинской стороны дополнение к контракту, которое не полностью соответствовало окончательному решению Стокгольмского арбитражного суда от 22 декабря 2017 года, а также содержало ряд дополнительных условий, которые российская сторона согласовать не готова.

«Именно поэтому «Газпром» и вернул деньги (предоплату поставок за март), поэтому не надо, как говорится, перекладывать с больной головы на здоровую», — цитирует Медведева ТАСС.

Читайте также: «Нафтогаз» считает барыши: долг «Газпрома» растёт на $500 тыс. в день

Напомним, два арбитражных спора «Газпрома» с «Нафтогазом» длились в Стокгольмском арбитраже с 2014 года. Речь идет о судебном разбирательстве по долгам за газ — с июня 2014 по декабрь 2017 года, и по контракту на транзит — с октября 2014 по февраль 2018 года.

По первому разбирательству «Нафтогаз» должен заплатить «Газпрому» $2,07 млрд, а по второму «Газпром» — «Нафтогазу» $4,63 млрд. Российская компания не согласна с двумя этими решениями и подает апелляции.

«Газпром» вернул украинскому контрагенту предоплату за поставку в марте, а глава компании Алексей Миллер объявил о разрыве всех контрактов с украинской стороной.

Читайте также: Пушков: «Нафтогаз Украины» ведёт себя как вымогатель