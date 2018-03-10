Сотрудничество с Китаем: России есть, куда расти

Пекин, , 14:35 — REGNUM Оценка стратегических и экономических перспектив сотрудничества России и Китая требует серьезного понимания процессов, происходящих в промышленности и экономике в целом у нашего восточного соседа. О том, какие тенденции будут определяющими в обозримом будущем Китая и какую выгоду из этого может извлечь Россия, пишут авторы ИА REGNUM Борис Марцинкевич и Сергей Савчук.

Направление движения определяется целью, а цели у Китая достаточно четкие: продолжать удерживать лидерство в мире как «мировой фабрики», и плюс к этому повышать благосостояние своего полуторамиллиардного населения. А значит, и сопутствующие задачи партнеров Китая, к решению которых должна подключиться и РФ, ясны. Это обеспечение энергоресурсами, транзит грузов и наращивание собственного веса в условиях международной конкуренции, которая с неизбежностью вокруг Китая развернется.

Такой подход позволит России максимально использовать все возможности, предоставляемые сложившейся ситуацией. Тем более, что России есть, куда расти: это для нее Китай является крупнейшим внешнеторговым партнером, а вот она для Китая — где-то в районе 12-го места. Тем не менее, если говорить об энергетической структуре Китая и заявленных в рамках китайской плановой экономики ее изменениях, то открывающиеся перспективы могут говорить не только о выгодах для российской нефтегазовой торговли, но и, например, о поставках в Китай российского угля. Как это может быть? Ведь, как известно, Китай обладает крупными запасами каменного угля и громогласно заявляет о переходе на экологически чистый и энергетически более выгодный газ. Чтобы разобраться в этом вопросе, следует рассмотреть динамику процессов китайской энергетики, которая открывает перед непредвзятым наблюдателем массу интересного.

Читайте подробности: Фундамент энергетической системы Китая

Читайте также другие статьи Бориса Марцинкевича и Сергея Савчука о мировой энергетике.