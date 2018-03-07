Украина без денег МВФ, зато с коррупцией и Порошенко

Киев, , 14:56 — REGNUM Украина может остаться без кредитов Международного валютного фонда и эффективного Высшего антикоррупционного суда. Об этом заявляют украинские эксперты и политики, комментируя заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что международные доноры не могут диктовать Украине законы.

Напомним, 6 марта Порошенко заявил, что требования МВФ и Венецианской комиссии, чтобы международные доноры имели влияние на отбор кандидатов на должности судей антикоррупционного суда, нарушают суверенитет Украины. При этом он отметил успешное голосование парламентом за собственный законопроект о антикоррупционном суде в первом чтении. Порошенко заявил, что готов подписать законопроект, если он будет соответствовать Конституции Украины.

«Попытки доноров участвовать в назначениях судей вредят суверенитету Украины… Если кто-то может представить, что международные доноры будут формировать украинские суды, то это противоречит Конституции», — сказал Порошенко в интервью Financial Times.

В свою очередь экс-министр юстиции Александр Лавринович уличил Порошенко в неискренности и лукавстве.

«Неискренность наполнила все это выступление… Никто ультимативно не заставляет Украину брать эти деньги и выполнять те рекомендации. В последнее время информация о том, что Украина получит новый кредит, подавалась как большая победа. А теперь мы не позволим вмешиваться в наш суверенитет… Но мы добровольно пошли по многим направлениям на ограничение своего суверенитета. В данном случае речь идет о суверенитете в борьбе или поощрении коррупции в Украине. Да, рекомендации, которые поступают, нарушают суверенитет Украины», — пояснил Лавринович 7 марта в эфире канала «112 Украина».

Он напомнил, что МВФ требует, чтобы «окончательный голос в формировании личного состава этого суда был за международными экспертами».

«Но работать будут украинские граждане, украинские судьи, которые будут выносить решения от имени Украины. В этом случае по работе суда никакого нарушения суверенитета не будет. Почему делается такое предложение? Потому что увидели, как в последние годы формируются украинские суды, как подбираются судебные кадры. И ни у кого не вызывает сомнений, как происходит приручение каждого судьи по отдельности и судей в целом. Поэтому и поступило такое предложение. Если мы хотим сделать реальный шаг, далеко не самый главный и не последний в борьбе с коррупцией, то надо, чтобы люди, которые будут принимать конечные решения, чтобы они оставались независимыми», — добавил Лавринович.

Кроме того, политический эксперт Елена Дьяченко отметила, что в президентском законопроекте об антикоррупционном суде не выполнена часть пожеланий МВФ по критериям отбора судей.

«Сегодня они выше критериев отбора судей Верховного суда. Это невозможно в принципе, это нонсенс. Во-вторых, невозможно найти живого человека, который соответствует этим критериям. В-третьих, подсудность судей антикоррупционного суда согласно президентскому законопроекту не соответствует юрисдикции НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро). Извлечено несколько важным статей Уголовного кодекса, связанных с разворовыванием госбюджета, рейдерством и т.д. НАБУ будет возбуждать дела по этим статьям, а рассматривать их будет Печерский суд… В этом логика президентского законопроекта, который считается революционным и соответствующим логике Венецианской комиссии», — пояснила Дьяченко.

Она прогнозирует, что если украинские власти не получат кредит от МВФ, тогда украинцам нужно будет готовиться к «поднятию тарифов, урезанию пенсий или девальвации национальной валюты».

«Это поможет организовать выплаты по кредитам. Напомню, мы берем кредиты не для того, чтобы пустить их в экономику, а для того, чтобы отдать проценты по предыдущим кредитам», — пояснила Дьяченко.

В то же время политтехнолог Трас Березовец считает, что для завершения процесса создания системы борьбы с коррупцией нужно как можно быстрее запустить работу антикоррупционного суда.

«Создается достаточно серьезное противодействие со стороны верховной рады, тех народных депутатов, которых сегодня антикоррупционные структуры пытаются притянуть к ответственности. Это система круговой поруки, которая включает в себя политические партии, народных депутатов, которые оказывают давление на решения судей, пытаются притормозить работу антикоррупционных структур», — добавил Березовец.

Как сообщалось, 22 декабря 2017 года в раде зарегистрировали президентский проект закона о высшем антикоррупционном суде. Также в парламенте зарегистрированы четыре альтернативных законопроекта от депутатов. Ранее в МВФ заявили, что президентский законопроект противоречит обязательствам Украины. Позже Всемирный банк раскритиковал президентских законопроект и отказался предоставить Киеву кредит на 800 млн долл. Кроме того, Евросоюз также выступил с критикой в адрес администрации президента из-за того, что президент подал законопроект об антикоррупционном суде, противоречащий обещаниям Киева и рекомендациям Венецианской комиссии.