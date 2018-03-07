РФ предстоит жить в условиях санкций долгие годы — политолог

Москва, , 14:06 — REGNUM Санкции — это проявление войны, которая ведётся против РФ, и она не закончится ни завтра, ни через год и ни через десять лет, считает политолог Наринэ Восканян. Об этом она заявила 7 марта в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале.

«Надо понимать, что против нас идёт война, и это признают даже те, кто ещё недавно говорил, что эта война ещё не началась, — заявила политолог. — Санкции введены и стали главной темой, с помощью которой решают свои внутренние вопросы политики США. Когда санкции вводятся, потом их никто и никогда не снимает. Надо посмотреть на опыт СССР. Нам предстоит жить в таких условиях долгие годы. Следует перестраивать экономику, так как никакие жестокие меры, которые против нас могут ввести, не навредят нам хуже, чем наша собственная экономическая политика».

С ней не согласился другой участник передачи, международный обозреватель издательского дома «КоммерсантЪ» Сергей Строкань. Он заявил:

«Санкционная война сейчас в самом разгаре, и все задаются вопросом, как это на нас повлияет. Я хочу напомнить опыт наших партнеров по БРИКС — Индии и Китая, которые в 1990-е годы прожили под жёсткими американскими санкциями. Сработали ли санкции? Они послужили стимулом для развития! Индия сегодня наступает на пятки Китаю. Были ли сняты санкции с Китая? Да. Были ли сняты санкции против Индии? Тоже да! О чём это говорит? Санкции не дают результата. Сейчас США пытаются наверстать то, что они потеряли, когда поставили ручной тормоз на отношения с Китаем и Индией».

Напомним, что, как стало известно 6 марта, минфин США может объявить о введении новых санкций против России уже на текущей неделе. Об этом заявил директор американской национальной разведки Дэниэл Коутс. С аналогичным заявлением выступил глава американского минфина Стивен Мнучин, который на слушаниях в комитете по ассигнованиям палаты представителей США заявил, что ведомство «продвинется в деле введения санкций в отношении России в ближайшие несколько недель». Отметим также, что в конце января в Вашингтоне уже был представлен так называемый «кремлёвский список», в который вошли 114 высокопоставленных российских чиновников и парламентариев.

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