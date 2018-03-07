«От пощёчин не умирают» — экономист о санкциях против РФ

Москва, , 13:12 — REGNUM Санкции и экономический кризис отрезвили и российское общество, и экономику, и бюрократию, считает экономист Василий Колташов. Об этом он заявил 7 марта корреспонденту ИА REGNUM, комментируя выступление главы национальной разведки США, сообщившего американским конгрессменам о том, что Россия справляется с введёнными против неё санкциями.

«Новость о введении санкций я воспринял с очень большим удовлетворением, — заявил Колташов. — Потому что санкции вместе с очередной волной экономического кризиса подействовали на российское общество, экономику и бюрократию в значительной мере отрезвляюще. Они разбили все иллюзии, которые сформировались в ельцинскую эпоху и которые потом оживали в 2008—2009 годах, когда США позволили Большую двадцатку и провозгласили консенсус мировой экономической антикризисной стратегии».

По мнению Колташова, этот консенсус был обречён и блокировал выход РФ из кризиса.

«Мы мало изменились за период 2009—2013 годов, — констатировал экономист. — Санкции подействовали, но не смогли привести к тем целям, которые ставили перед собой американские элиты. То есть к капитуляции страны, к взлому её рынка и к его распотрошению. Даже на Украине распотрошить рынок не получается. Страну удаётся грабить, но пока не удаётся её присвоить. Санкции, скорее, стали пощёчинами, а от пощёчин не умирают. Но меняется настроение. Реальный вред экономике нанесла вторая волна кризиса, работа некомпетентного блока правительства и сама стратегия, которой мы придерживались после первой волны».

Эта стратегия, по словам Колташова, состояла в том, чтобы сотрудничать с Западом в деле стабилизации мировой финансовой системы.

«Санкции же спровоцировали политику импортозамещения, которая более-менее реализуется, — заявил он. — Санкции спровоцировали осознание правящим классом необходимости расширять линейку вывозимых товаров, помогли понять значение внутреннего рынка и политический вес внутреннего потребителя. Они привели к тому, что сейчас субсидируется ипотека и имеет место программа материнского капитала».

Кроме того, как уточнил экономист, антироссийские санкции — это неотъемлемая часть кризиса и его политическая форма.

«Их ввели не из-за Крыма или Донбасса», — подытожил эксперт.

Напомним, что, по мнению главы национальной разведки США Дэниела Коутса, Россия пережила последствия введённых против неё санкций и даже попыталась испортить отношения Вашингтона с его европейскими союзниками. В Совете Федерации на это заявление отреагировал член комитета СФ по международным делам Сергей Цеков, который в интервью RT заявил, что уже все, а не только глава национальной разведки США, поняли, что Россия справляется с санкциями. Более того, попытки введения новых санкций никакого воздействия на экономику и политику России не оказывают. США в значительной степени испортили отношения с Европой — в том числе тем, что заставляли европейцев присоединяться к антироссийским санкциям, которые нанесли европейской экономике серьёзный урон. Кроме того, по мнению сенатора, США строят отношения с Европой с позиции силы, с позиции главного.

Между тем в ближайшее время ожидается введение нового пакета санкций, о чём сообщил все тот же Дэниел Коутс. До него в конце февраля министр финансов США Стивен Мнучин пообещал, что антироссийские санкции будут введены в течение 30 дней.

По его словам, минфин США работает над новыми ограничительными мерами в отношении России, и они будут приняты на основании материалов о попытках российского вмешательства в выборы.