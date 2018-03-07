Рубль занял оборонительную позицию

Москва, , 09:10 — REGNUM Рубль 6 марта во второй половине дня резко сменил вектор движения и устремился вниз на сочетании целого ряда факторов, вынудивших валюту отступить по итогам сессии на 0,44% и 0,99% в парах с долларом и евро соответственно, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев.

Пара доллар/рубль, которая в моменте касалась области 56,19 руб., финишировала немногим выше уровня закрытия в понедельник 56,50 руб.

«Обстоятельства на рынках сложились против рубля. Во-первых, разочаровала нефть Brent и ее неудачные попытки тестирования отметки $66, которые сменились откатом и в конечном итоге возвращением на исходные позиции. Данные API не привнесли оптимизма в сырьевой сегмент, отразив масштабный прирост запасов углеводородов в США — на 5,6 млн баррелей.

Во-вторых, едва восстановившийся интерес к риску подорвали сообщения об отставке советника Трампа Гэри Кона из-за разногласий в вопросе введения тарифов.

В-третьих, рубль ощутил на себе воздействие геополитики — Вашингтон сообщил, что новые санкции против России будут введены в ближайшие недели», — пояснил эксперт.

Усилило влияние этих факторов желание игроков зафиксировать прибыль и сократить риски перед уходом на длинные выходные. И эта стратегия особенно актуальна на фоне нестабильной обстановки в мире, над которым нависла угроза торговой войны.

«Несмотря на снижение доллара, 7 марта «россиянин», вероятно, продолжит отступление», — полагает Ковалев.

Инвесторы продолжают продавать рисковые активы, нефть ушла на отрицательную территорию, снова угрожая уровню $65, а сокращенная торговая неделя в России завершается сегодня — фиксация прибыли получит развитие.

«В этих условиях пара доллар/рубль может снова устремиться в район 56,20 рубля и поставить под угрозу целостность уровня 56 рублей. Понижательные риски для рубля будут частично ограничиваться слабостью доллара», — считает эксперт.

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