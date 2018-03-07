Поезда МЦК перевезли с начала 2018 года 20 млн пассажиров

Москва, , 08:58 — REGNUM В Москве с начала 2018 года поезда Московского центрального кольца (МЦК) перевезли 20 миллионов пассажиров, сообщается на портале мэра Москвы.

По сравнению с первыми месяцами 2017 года пассажиропоток на МЦК увеличился на 27%. В прошлом году за этот же период поезда МЦК перевезли 15,7 млн пассажиров.

Всего с момента запуска в сентябре 2016 года МЦК воспользовались почти 158 миллионов человек.

По словам замначальника метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Романа Латыпова, самая популярная станция кольца — это «Площадь Гагарина», пассажиропоток на ней составил более 1,8 млн человек.

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Наиболее востребованные станциии МЦК: «Владыкино», «Ботанический Cад», «Кутузовская», на каждой из них есть пересадка на метро.

Также удобные пересадки платформы МЦК со станциями «Шелепиха» и «Хорошёвская» Большой кольцевой линии метро.

В мэрии отметили, что МЦК как городской вид транспорта пользуется большой популярностью жителей и гостей столицы.

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Как сообщало ИА REGNUM , согласно опросам, с появлением в Москве нового вида транспорта — Московского центрального кольца (МЦК) дорога для гостей и жителей столицы стала комфортнее (98%) и быстрее (93%).

Основная доля поездок по МЦК приходится на ежедневные маршруты: на работу и учебу (71%).

Напомним, пассажирам Московского центрального кольца доступна 31 станция с 18 пересадками на метро и шестью — на пригородный железнодорожный транспорт. С каждой станции можно также пересесть на автобусы, троллейбусы или трамваи.

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