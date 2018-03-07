Минэнерго назвало главные угрозы российской энергобезопасности

Москва, , 08:07 — REGNUM Минэнерго РФ подготовило проект Доктрины энергобезопасности страны, в котором главными угрозами названы «дискриминационная политика» США и союзников и переход к «зеленой энергетике», пишет газета «Ведомости» со ссылкой на документ.

Доктрину, утвержденную в 2012 году, решили доработать после введения санкций. Согласно тексту документа, «дискриминационная политика со стороны США и их союзников» является угрозой энергобезопасности России.

Эта политика проявляется «во введении ограничений на доступ нефтегазовых компаний к современным технологиям и оборудованию». Кроме того, она угрожает энергобезопасности страны из-за запрета на привлечение долгосрочного финансирования и на организацию совместных предприятий с иностранными компаниями.

Также в списке угроз — низкие темпы обновления инфраструктуры России и чрезмерная финансовая нагрузка на организации топливно-энергетического комплекса. Еще одна угроза — достижение критического уровня отставания России в сфере науки и технологий, что может привести к неконкурентоспособности российских компаний на мировом рынке.

Что касается перехода к «зеленой энергетике», то речь, в частности, идет о политике отказа от потребления ископаемых топлив (политика декарбонизации). Кроме того, опасаться следует замедление роста и снижения спроса на российские энергоносители.

К угрозам энергобезопасности России Минэнерго также отнесло уменьшение размеров и снижение качества открываемых месторождений и ухудшение ресурсной базы полезных ископаемых по мере истощения действующих месторождений.

Проект документа был отправлен на согласование в госорганы 2 марта.

Ранее сообщалось, что корпорация Exxon Mobil выходит из совместных проектов с «Роснефтью» по поиску месторождений нефти из-за политики санкций. Рестрикции касаются российского энергетического сектора.

Выход из соглашения начнется в 20 118 году. Ожидается, что чистые убытки компании составят $0,2 млрд.