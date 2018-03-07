В России создан природный заказник «Новосибирские острова»

Москва, , 07:57 — REGNUM В России на островах архипелага Новосибирские острова, расположенных в Республике Саха (Якутия) создан государственный природный заказник федерального значения «Новосибирские острова». Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства РФ.

Площадь природного заказника «Новосибирские острова» составляет 6 594 496,3 га. Заказник будет находиться в ведении Минприроды РФ.

Цель создания заказника — сохранение уникальных островных экосистем российской Арктики, имеющих большое природоохранное и научное значение.

Отмечается, что на островах архипелага находятся крупнейшие в мире россыпи мамонтовой кости и других останков представителей «мамонтовой фауны» эпохи плейстоцена.

На острове Жохова, входящем в состав архипелага Новосибирские острова, обнаружена стоянка людей каменного века (около 7 тыс. лет назад), самая северная из известных стоянок древнего человека.

Достопримечательности «Новосибирских островов» являются привлекательными объектами для туристов. Планируется, что туристы будут посещать заказник в рамках судовых арктических круизов.

Придание этой территории правового статуса особо охраняемой природной территории федерального значения прошли общественное обсуждение и получили положительное заключение государственной экологической экспертизы.

На землях, включённых в границы заказника «Новосибирские острова», будет введен режим особой охраны природных комплексов и объектов.

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