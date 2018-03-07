Нефть может растерять заработанные очки

Москва, , 07:21 — REGNUM Торги по нефти завершились 6 марта в небольшом плюсе. На фоне ослабления американской валюты попытка покупателей в Brent закрепиться выше $66 не увенчалась успехом, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Участники рынка выходили из длинных позиций в ожидании публикации отчетов по запасам нефтепродуктов в США.

Отчет Американского института нефти показал, что запасы сырой нефти увеличились на 5,66 млн баррелей, запасы дистиллятов — на 1,49 млн. баррелей. Запасы бензина сократились на 4,54 млн баррелей.

7 марта выйдут официальные показатели по запасам нефти от минэнерго США. Ожидается, что на прошлой неделе запасы нефти увеличились на 3,0 млн баррелей.

Сегодня, 7 марта, на торгах в Азии цена на Brent упала на 0,5%, до $65,24. Поскольку повышение котировок с 63,16 до 66,12 является коррекцией к предыдущему падению с 67,86, то с высокой долей вероятности снижение котировок продолжится.

Скорее всего, сегодня нефть растеряет ранее заработанные очки до уровня $64,20. Если падение цен на нефть будет подкреплено негативным отчетом минэнерго США и укреплением доллара, то падение ускорится до $63,50.

Напомним, 6 марта стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2018 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне повысилась на 0,38%, до $65,79 за баррель, WTI — на 0,09%, до $62,45 за баррель.

Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в мае 2018 года на СПбМТСБ составляет $61,58 за баррель.

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